قال وكيل جامعة المجمعة للشؤون التعليمية، محمد العبودي: إن التحول للفصول الثلاثة في الجامعة يقلص مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، كما أنه يتيح لأعضاء هيئة التدريس اختيار أساليب تعليم مبتكرة.

تقليص الرحلة التعليمية:

وأضاف العبودي، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن التحول للفصول الثلاثة في الجامعة، يقلص مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، ويقلل ملل الطالب.

ولفت إلى أن جامعة المجمعة أقامت عددًا من الحملات الإعلامية للطالب والمجتمع وهيئة التدريس ومستمرون في عقد العديد من الملتقيات ومع بداية العام الدراسي يكون هناك ملتقى خاص موجه للطلاب.