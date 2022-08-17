رد جراح الظفيري وكيل أعمال اللاعب عبدالرحمن غريب على حقيقة ما تردد حول قيام سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بـ الهلال بالتفاوض مع غريب للانتقال إلى أزرق الرياض من الأهلي.

وكانت أنباء متداولة قالت إن الفرج تواصل مؤخرًا مع عبدالرحمن غريب لإقناعه بالانضمام إلى الهلال.

ورد الظفيري قائلًا: ” سواليف عجز كلها ما تستاهل حرف مني”.

سلمان الفرج لم يُفاوض لاعب الأهلي

وأشار وكيل عبدالرحمن غريب إلى عدم وجود أي تسجيلات صوتية تُثبت تفاوض الفرج مع غريب مؤخرًا للانتقال إلى الهلال.

جدير بالذكر أن نادي الهلال معاقب حاليًا بعدم تسجيل أي صفقة يُجريها حتى صيف العام المقبل بسبب ما بدر من أزرق الرياض في قضية لاعبه محمد كنو ضد نادي النصر.

وكان اسم عبدالرحمن غريب ارتبط بالرحيل عن الأهلي بعد هبوطه لـ دوري يلو.