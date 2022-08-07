شهدت رحلة طيران ناس رقم XY565 المتجهة من جدة إلى القاهرة، اليوم الأحد، حالة ولادة على متن الرحلة.

تفاصيل الواقعة:

وبشأن التفاصيل، فبينما كانت الطائرة في الجو وقبل الوصول إلى القاهرة داهمت آلام المخاض الأم المسافرة التي تحمل الجنسية المصرية والبالغة من العمر 26 عامًا.

وعلى إثرها، تولى طاقم الطائرة عمل الإسعافات الأولية مع طلب استدعاء طبيب كان على متن الرحلة، وقد جرت الولادة بشكل طبيعي وكانت حالة الأم وطفلها بصحة جيدة ومستقرة.

حالة صحية جيدة:

وعند الوصول بمطار القاهرة الدولي، باشرت فرق الإسعافات حالة الأم وطفلها حيث تم نقلهما إلى المستشفى والتي تبين أن حالتهما جيدة.