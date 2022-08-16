يأتي تشريف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بغسل الكعبة المُشرّفة ليعكس عظيم عنايته ببيت الله العتيق تأسيًا بسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

هذا ويحظى بيت الله الحرام بشكل عام والكعبة المُشرّفة على وجه الخصوص، بعناية واهتمام بالغين من لدن ولي العهد، إذ تُعد هذه المرة الثانية التي يتشرف بها سموه في غسل الكعبة في أقل من 4 سنوات.

ولقد حبى الله المملكة العربية السعودية باحتضان الحرمين الشريفين وهيأ لقادتها وحكومتها وشعبها شرف خدمتهما والعناية بهما وبقية المشاعر المُقدسة ومن ذلك ما جرت عليه العادة السنوية من غسل الكعبة مرتين كل عام.

نهج ثابت وراسخ

كما أن تطهير البيت العتيق ورعايته يُعد نهجًا ثابتًا وراسخًا للسعودية والسعوديين مُنذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

كذلك فإن العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة وتطويرهما وتهيئتهما للقاصدين من الحجاج والزوار والمُعتمرين تأتي على رأس أولويات القيادة السعودية والتي لا تدخر جُهدًا في تيسير كافة السبل لتحقيق أعلى درجات الراحة والطمأنينة لخلق رحلة إيمانية لعموم المسلمين.

غسل الكعبة المشرفة

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم بغسل الكعبة المشرفة.

ولدى وصول سمو ولي العهد إلى المسجد الحرام، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، كان في استقباله معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وفور وصول سموه إلى المسجد الحرام طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف.

بعد ذلك توجه سموه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

كما تشرف بغسل الكعبة المشرفة مع سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وسدنة بيت الله الحرام.