حضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو فعاليات نزال البحر الأحمر.

نفاد جميع التذاكر:

وحسب تقرير قناة “الإخبارية”، نفدت تذاكر نزال البحر الأحمر بجميع فئاتها، حيث تشهد المملكة تحولًا نوعيًّا على الصعيد الرياضي بفضل الدعم الكبير والسخي من قبل القيادة الرشيدة.

ويلهم هذا التحول ترسيخ روح المنافسة، وتنمية شعبية هذه الرياضات، وتشجيع السعوديين على دخول غمارها وضمان جودة الحياة.

10 نزالات أخرى:

يذكر أن نزال البحر الأحمر يتضمن 10 نزالات أخرى عند الساعة السادسة من مساء السبت، فيما ينطلق النزال الرئيسي عند الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تأتي استضافة المملكة لهذا النزال ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، باعتبارها وجهةً عالمية لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى.

إلى جانب التنوّع في استضافة الفعاليات والبرامج، في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة الحكيم مما أسهم في فتح آفاقٍ جديدة للرياضة والرياضيين.

مواجهة جديدة بين الملاكمين:

وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر عام 2021، على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب “جوشوا” بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م.