استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم، فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

إثر ذلك عقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الطاقة بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الوزير المرافق ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف العتيبي.

فيما حضر من الجانب الأوزبكي، مدير الإدارة الرئاسية لجمهورية أوزبكستان ساردور أومورزاكوف، ونائب مدير الإدارة الرئاسية علشير بايغاموف، ومستشار رئيس الجمهورية خير الدين سلطانوف، ومستشار رئيس الجمهورية مظفر كاميلوف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجاييف، ووزير الخارجية بالنيابة فلاديمير نوروف، والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية المعني بقضايا السياسة الخارجية عبدالعزيز كاميلوف، ووزير التنمية المبتكرة إبراهيم عبدالرحمانوف، وسفير أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف، ونائب رئيس جهاز أمن الدولة الرئاسي أوتابيك عمروف.



بعد ذلك شهد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

أولاً: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي مستشار رئيس الجمهورية في قضايا التعاون مع المنظمات العامة والدينية السيد مظفر كميلوف.

ثانياً: اتفاقيةُ للتعاونِ في مجالِ الطاقة بين معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الطاقة بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي النائب الأول لوزير الطاقة السيد عظيم أحمد خودجايف.

ثالثاً: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ وتبادلِ الأخبارِ بين وكالاتِ الأنباءِ في البلدين بين معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب وزير الخارجية بالوكالة السيد فوركات صديكوف.

رابعاً: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ في مجالِ السياحة بين معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي نائب وزير الخارجية بالوكالة السيد فوركات صديكوف.

خامساً: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ في مجالِ تطويرِ البيطرةِ والثروةِ الحيوانية بين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد جمشيد خوجايف.

سادساً: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ في مجالِ الزراعة بين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي مدير عام وكالة التنمية الاستراتيجية السيد لزيز قدراتوف.

سابعاً: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ في المجالِ الصحي بين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الخارجية بالوكالة السيد فلاديمير نوروف.

ثامناً: مذكرةُ تفاهمٍ لتعزيزِ التعاونِ في مجالِ الرياضة بين معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الخارجية بالوكالة السيد فلاديمير نوروف.

تاسعاً: اتفاقيةٌ بشأنِ التعاونِ والمساعدةِ المتبادلةِ في المسائلِ الجمركية بين معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد جمشيد خوجايف.

عاشراً: مذكرةُ تفاهمٍ في مجال حقوقِ الإنسان بين معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الخارجية بالوكالة السيد فلاديمير نوروف.

حادي عشر: اتفاقيةُ تعاونٍ لتوظيفِ العمالة بين معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد جمشيد خوجايف.

ثاني عشر: مذكرةُ تعاونٍ في مجالِ التعليمِ والعلوم بين معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي مدير عام وكالة التنمية الاستراتيجية السيد لزيز قدراتوف.

ثالث عشر: مذكرةُ التفاهمِ القائمةِ في مجالِ خدماتِ النقلِ الجوي بين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الخارجية بالوكالة السيد فلاديمير نوروف.

رابع عشر: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ العلميِّ والتقنيِّ بين معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمد الدسوقي، ومعالي وزير وزارة التنمية الابتكارية السيد إبراهيم عبدالرحمنوف.