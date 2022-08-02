أصدر ولي عهد الكويت، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا، اليوم الثلاثاء بحل مجلس الأمة بسبب صراعات وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية.

أسباب حل مجلس الأمة

وجاء في المرسوم أنه بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وتابع المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية أنه: وتصحيحًا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.