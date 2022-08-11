يبدو أن النجم البرازيلي ويليان قريب من العودة إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ويليان يقترب من البريميرليج

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، اليوم الخميس، أن فولهام اقترب من التعاقد مع لاعب وسط تشيلسي وآرسنال السابق، ويليان بعد إنهاء عقد اللاعب البرازيلي مع فريقه الحالي كورينثيانز، مساء الأربعاء.

وانضم ويليان إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز الصيف الماضي، قادمًا من آرسنال الإنجليزي، وتم إلغاء العقد بعد الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كوبا ليبرتادوريس أمام فلامنغو بنتيجة 3/0.

وكان اللاعب البرازيلي صاحب الـ34 عامًا قد وافق على الانتقال إلى صفوف كورينثيانز لمدة عامين، قبل أن يتم فسخ التعاقد مبكرًا.

اللاعب في الدوري الإنجليزي

وانضم النجم البرازيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال عام 2020، بعد فشله في الاتفاق على عقد جديد مع تشيلسي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع معه، وسجل هدفًا واحدًا فقط في 37 مباراة، قبل أن ينهي الجانرز عقده.