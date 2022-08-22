نجح الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في أن يُسجل أسرع هدف لـ البي إس جي في الموسم الحالي وفي الدوري الفرنسي، بعد إحرازه هدفًا في شباك نادي ليل بعد مرور 7 ثوان فقط على بداية المباراة، حيث وُصف الهدف بأنه مثل ” سرعة الصوت”.

ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني أرسل تمريرة بينية متقنة إلى مبابي بعد صافرة الحكم مباشرة ليُسجلها هدفًا في شباك ليل بعد مرور 7 ثوان ليكون أسرع هدف لـ البي إس جي في الموسم الحالي وأسرع هدف كذلك في الدوري الفرنسي لـ موسم 2022/2023.

نجم باريس سان جيرمان يُعادل رقم لاعب كان بعد 30 عامًا

ونجح مبابي في أن يُعادل رقم اللاعب ميشيل ريو لاعب كان الذي سجل أسرع هدف في الدوري الفرنسي موسم 1991/1992.

من جانبه ساهم البرازيلي نيمار في 10 أهداف لفريق العاصمة الفرنسية في أول 3 مباريات بالدوري، ما يُعادل أكثر من الضعف لأي لاعب آخر.

وقالت شبكة Opta إن نيمار سجل 5 أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه بينما كانت حصيلته طوال الموسم الماضي 13 هدفًا و 6 تمريرات حاسمة.

76 هدفًا لـ ميسي ونيمار ومبابي في عام 2022 لـ سان جيرمان

جدير بالذكر أن نيمار ساهم مع مبابي وميسي في 76 هدفًا لـ باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي خلال العام الحالي حيث سجل ميسي 8 أهداف وصنع 12 هدفًا وسجل نيمار 15 هدفًا وصنع 9 أهداف وأحرز مبابي 23 هدفًا وصنع 9 أهداف أيضًا.