أعلن نادي الهلال مساء أمس الخميس عن أن نجمه ياسر الشهراني سيغيب عن ودية نوتنجهام فورست الإنجليزي المقرر إقامتها اليوم الجمعة.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي أن الشهراني واصل برنامجه التأهيلي مع عبدالإله المالكي ليتأكد غياب الثنائي عن مواجهة نادي نوتنجهام فورست اليوم.

وكان زعيم آسيا تقابل الأحد الماضي مع نادي ألميريا الإسباني وفاز بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للزعيم كل من الأرجنتيني لوسيانو فييتو وسالم الدوسري.

يذكر أن الهلال كان تُوج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 وذلك بعد منافسة قوية مع نادي الاتحاد.