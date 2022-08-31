أثار لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضب الجماهير، بعد الخسارة ضد الأخدود، واستثنت حارس المرمى ياسر المسيليم فقط.

خسارة الأهلي ضد الأخدود

ولعب الأخدود ضد الأهلي بالأمس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بخسارة الراقي بهدفين دون رد.

وتجمد رصيد الراقي في دوري يلو عند نقطة واحدة من التعادل ضد القيصومة في الجولة الأولى، الأمر الذي أثار غضب الجماهير التي أبدت تخوفها مع مستقبل الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

الجماهير تهاجم اللاعبين وتستثني ياسر المسيليم

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع أداء لاعبي الأهلي في مواجهة الأخدود، وأعربوا عن استياءهم من المستوى الذي قدموه، وأكدوا أن ياسر المسيليم اللاعب الوحيد الذي يحاول داخل المستطيل الأخضر.

وأصبح اسم المسيليم ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، وقال رضا إسماعيل: “تعرفوا من رجل المباراة بدون منازع المسيليم.. صد كورة من أصعب التهديفات بس خذله الدفاع في الهدف الثاني.. كبير يا أبو عمار”.

وكتب باري القوس: “رغم أنه جت فترة وهو في عز مستواه الفني خلوه احتياط.. ولكن عند سقوط الأهلي كان أول الثابتين فيه.. الوفاء عمله نادرة يا أبو عمّار”، وقال آخر: “تمنيت اعتزال ياسر المسيليم فأبو عمار لا يليق به اللعب في دوري يلو ويعتبر تشويه لتاريخه”.

وعلق آخر قائلًا: “مضغوط لاعب محترف بدوري كبير ما يعرف يسيطر على كورة من قدام لاعب كان حلمه يلعب أمام الأهلي.. كل لاعبين الأهلي استهتار ولا تزكي أي أحد فيهم إلا ياسر المسيليم”.

وقال الكاتب الصحافي إبراهيم علوي: “الأخدود ضد المسيليم !! غياب تام للدفاع والوسط والهجوم ولا هجمة تكتيكية.. الأهلي تباعد وعدم انسجام يذكرني بمدرب فريقنا بحي العزيزية قبل أكثر من 25 عام كان وقت المباريات يختار 11 لاعب وينزلهم الملعب كل واحد يلعب في المركز اللي يعجبه الله يذكره بالخير”.

وأضاف أبو بندر الدوسري: “ياسر المسيليم ما قصر.. ومن أفضل الحراس في المملكة، لكن شوف من يقف أمامه السبب والأخطاء المتكررة أهداف اللي استقبلها الاهلي حتى الآن هدايا من الدفاع”.