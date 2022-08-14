لا يتوانى الشباب السعودي في اقتحام غمار سوق العمل والتنقيب عن أفضل الفرص الوظيفية، ومن بينها مهنة دلالي التمور التي قد لا يلتفت إليها الكثير.

فيديو | دلّالو تمور بريدة ينجزون صفقاتهم في "دقيقة" ودخلهم اليومي يتجاوز 900 ألف ريال#الإخبارية pic.twitter.com/KdhbjAHxzG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2022

وسلط مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية الضوء على مهنة دلالي التمور في مهرجان تمور بريدة، حيث يصل دخلهم اليومي إلى قرابة 900 ألف ريال كنسبة من مبيعات الصفقات التي تعقد والمزادات التي يتم ترسيتها في المهرجان.

وتتم الصفقة ما بين دقيقة ودقيقة ونصف حيث يقوم الدلال بعرض الصفقة وحث المشاركين على المزايدة للوصول إلى أفضل الأسعار.

ويجب على من يمارس هذه المهنة أن تكون لديه خبرة جيدة بأنواع التمور ومزايا كل صنف منها والقدرة على الإقناع والتعامل مع الموقف فضلًا عن إتقان أكثر من لغة.

مهرجان تمور بريدة

والمعروف أن صناعة التمور التحويلية في المملكة تشكل موردًا اقتصاديًا متعدد المنتجات حيث أبرز مهرجان تمور بريدة المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة هذا الجانب من خلال عروض المنتجات المقدمة من القطاع الصناعي منها : دبس وعجينة التمر، والسكر السائل النباتي، ومربى التمر والشوكولاتة والمعمول وغيرها.

وبين المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن الصناعات التحويلية للنخيل ترتكز على الإنتاج الوفير للتمور في المنطقة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تشجيع المزارعين للاتجاه نحو الصناعات التحويلية مع المحافظة على مستوى جودة المحصول الخالي من الإصابات الحشرية.

يذكر أن مهرجان بريدة للتمور الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم يقدم جملة من الفعاليات والبرامج والأنشطة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.