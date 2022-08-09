أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، قبل قليل، قرارًا بتكليف يزن الشريف، رئيسًا تنفيذيًا للنادي خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يعين يزن الشريف رئيسًا تنفيذيًا

وجاء قرار تكليف يزن الشريف، بعد انتهاء مدة تكليف نائب رئيس النادي الأهلي، محمد بن أحمد الديني كرئيس تنفيذي خلال الفترة الماضية.

وشغل يزن الشريف منصب مدير المشاريع والشؤون الإدارية في النادي الأهلي، ومسؤولًا عن تحقيق مبادرات استراتيجية دعم الأندية وملف الحوكمة والكفاءة المالية خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

أبرز خبرات الشريف

ويملك يزن الشريف خبرة في إدارة مشاريع التطوير الإداري والتميز المؤسسي، وحصل على شهادات عديدة، ومنها؛ بكالوريوس إدارة أعمال الموارد البشرية من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.

وحصل على شهادة الاحتراف في المفاوضات من جامعة هارفارد للأعمال، شهادة حوكمة المنظمات الرياضية من جامعة برشلونة، دبلوم الابتكار وريادة الأعمال في المنظمات الرياضية من معهد يوهان كرويف، ومحترف معتمد في إعداد الأهداف والنتائج الرئيسية C-OKRP.

العودة لدوري المحترفين

وهبط الأهلي لدوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، وتطمح الإدارة في الظهور بشكل جيد بالموسم الجديد، والعودة إلى دوري المحترفين.