كشف وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن شركة أبل ستطلق خلال أسابيع منطقة لوجستية خاصة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لتصنيع وتصدير الأجهزة لكل أسواق المنطقة.

وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح": كفاءة العنصر البشري هي الوقود الرئيسي للتنافسية في قطاع التقنية، وتخريج الدفعة الأولى من أكاديمية مطوري آبل خطوة مهمة ستتبعها خطوات عديدة لاحقة@mhsen93 pic.twitter.com/cYO9gu810G — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 7, 2022

وتابع الفالح، في تصريحات إلى “العربية”، على هامش تخريج أولى دفعات أكاديمية مطوري أبل النسائية، أنه تم قطع خطوات مع كبرى الشركات العالمية للاستثمار في المجال التقني، وستكون تلك الاستثمارات مقترنة بتطوير القدرات والموارد البشرية.

كفاءة العنصر البشري:

وأكد الوزير أن كفاءة العنصر البشري هي الوقود الرئيسي للتنافسية في قطاع التقنية، وتخريج الدفعة الأولى من أكاديمية مطوري أبل خطوة مهمة ستتبعها خطوات عديدة لاحقة.