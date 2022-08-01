أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى أن يلجأ شخص من كل 5 أشخاص في أمريكا إلى بنوك الطعام، والتي أبلغت عن أن هناك أعدادًا متزايدة من الأشخاص الذين يصطفون للحصول على المساعدات.

وقال العديد من الأشخاص: إن أسعار محلات البقالة المروعة دفعتهم إلى بنوك الطعام للحصول على المساعدة، وحتى منظمي بنوك الطعام قالوا: إن التضخم يرفع التكاليف ويعيق قدرتهم على المساعدة.

وارتفع معدل التضخم كما لم يفعل من 40 عامًا مضت، ووصل إلى 9.1%، وهو ما جعل أسعار الأساسيات مثل الزبدة والبيض وشرائح اللحم بعيدًا عن متناول الكثيرين.

وما يحدث حاليًّا في الولايات المتحدة يقوض بشكل صريح خطة إدارة بايدن لمكافحة وإنهاء الجوع وتحسين النظم الغذائية ومستويات النشاط البدني في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

المطرقة والسندان:

بالنسبة للأسر الأمريكية، فإنهم بين مطرقة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسندان أسعار الطاقة، فمن ناحية باتت الحزم الأسبوعية من بنوك الطعام من الحليب والعصير والذرة وشرائح الديك الرومي والفواكه المعلبة والفاصوليا والأرز وسيلة لتخفيف الضغط، ومع ذلك، فإن فواتير الطاقة العالية تترك الأسر في الظلام دون تكييف هواء لتخفيف حرارة الصيف.

وتقول منظمة Feeding America، وهي مؤسسة خيرية وطنية: إن 45% من بنوك الطعام قد شهدت زيادة في الطلب خلال الأشهر الأخيرة من ارتفاع التضخم، متابعة: مع ارتفاع تكاليف الطعام بأسرع معدل لها منذ عقود، نرى أن العديد من العائلات التي كانت بالكاد تحافظ على حد الكفاف باتت تعتمد الآن بشكل متزايد وبشكل متكرر على بنوك ومخازن الطعام.

وأضافت المنظمة أن ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 60% على الصعيد الوطني ضاعف من تكاليف الوقود لتشغيل بنوك الطعام، حيث ارتفعت فواتير الوقود من 17664 دولارًا في عام 2021 إلى 34460 دولارًا هذا العام.