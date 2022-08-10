جددت الإدارة العامة للمرور، تحذيراتها من المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، ما يعرض حياة الأشخاص للخطر.

تصرف جسيم

وقالت إدارة المرور، في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إن “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد تصرفًا جسيمًا، يعرض حياتك للخطر، كما يعد مخالفة مرورية”.

وأضافت أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.

مخالفة المجازفة بعبور الأودية

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إضافة فقرة لجدول المخالفات المرورية رقم 7 حول عقوبة قطع الأودية أثناء جريانها.

ونصت الفقرة التي تحمل رقم 6 بعد إضافتها إلى جدول المخالفات رقم 7 الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م / 85″، وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ على “المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”.

وتبدأ قيمة مخالفات عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها من 5 آلاف وتصل إلى 10 آلاف ريال.