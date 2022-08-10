يؤكد خبراء الصحة، أنه يمكن تجنب أو تقليل الالتهاب في الجسم عن طريق تضمين القليل من الأعشاب والتوابل المضادة للالتهابات في نظامنا الغذائي اليومي.

وبحسب ما نشره موقع News 18، يمكن تجنب أو تقليل الالتهاب في الجسم عن طريق تضمين القليل من الأعشاب والتوابل المضادة للالتهابات في نظامنا الغذائي اليومي.

أطعمة مضادة للالتهابات

وتشمل قائمة الأعشاب والتوابل المضادة للالتهابات التي يمكن تناولها يوميًا، ما يلي:

1- الكركم

2- فلفل اسود

3- الهيل

4- القرفة

5- الزنجبيل

6- الثوم

7- الحلبة

8- الزعتر

9- إكليل الجبل

10- الشاي الأخضر