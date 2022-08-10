أوضحت وزارة الحج والعمرة أن الطواف من أركان العمرة، لذا يجب على المعتمر الالتزام فيه بالسلوكيات الصحيحة التي لا تسبب له وللآخرين أي أضرار.

أداء طواف مثالي

وبينت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، كيفية أداء طواف مثالي، عبر تنفيذ عدد من الإرشادات، منها، المساعدة في تخفيف الزحام، عن طريق الدخول والخروج من وإلى صحن المطاف بانسياب، مع مواصلة السير دون توقف، والصلاة بعيدًا عن الطائفين.

تجنب الحوادث الجسدية

وأشارت إلى أنه لتجنب الحوادث الجسدية يجب مراعاة أن يكون مسار المعتمر دون تعرجات، وضبط حركة الرجلين، مع ضم الذراعين عند الدعاء.

ودعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين إلى الالتزام بالسلوكيات التي تساعد على نشر السكينة، كالدعاء بصوت معتدل، وتجنب الحديث عبر الهاتف، والابتعاد عن التصوير.