حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطر تأجيل التطعيمات بالنسبة للأطفال.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “حفاظًا على صحة أبنائكم، لا تؤجلوا التطعيمات”.

مخاطر إهمال التطعيمات

كما أشارت إلى أن إهمال التطعيمات بالنسبة للأطفال؛ قد يؤدي إلى بعض المضاعفات؛ منها:

ـ الإصابة بالعنجر (الجديري المائي).

ـ الحصبة الألمانية.

ـ النكاف.

ـ الحصبة.

ـ التهاب الكبد (ب).

ـ شلل الأطفال.

ـ الكزاز.

ـ الحمى الشوكية.

ـ فيروس الروتا.

كما لفتت إلى أن حماية الطفل تقع ضمن مسؤوليات والديه؛ مؤكدة أن إهمالها قد يؤدي لمرض الأطفال.

لا تؤجلوا التطعيمات

وفي وقت سابق؛ شددت وزارة الصحة على ضرورة عدم تأجيل التطعيمات، مؤكدةً أن المراكز الصحية تلتزم بكافة الاحترازات الوقائية لمكافحة العدوى.

ودعت الصحة في تغريدة لها عبر تويتر بالمبادرة وحجز التطعيمات الآن للحفاظ على صحة الأبناء وذلك عبر تطبيق موعد أو الاتصال على الرقم 937.