كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة بالمملكة، اليوم الأحد.

أعلى درجات حرارة

وقال المركز إن القيصومة، والدمام والقصيم، والأحساء، والمدينة المنورة سجلت اليوم 43 درجة مئوية، فيما سجلت كل من وادي الدواسر، الرياض، ورفحاء 42 درجة. أما عرعر وتبوك فسجلت كل منهما 41 درجة مئوية.

طقس اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.