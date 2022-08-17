كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (104) إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (132) حالة، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليظل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (9272) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (812300) حالة، تعافى منهم (799219) حالة.

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة “وقايـة”، أو المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط لـبس الكمامـة للـدخول إليهـا، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.