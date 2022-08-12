أكد الأمن العام أنه تم ضبط 12 مواطنًا ومقيمًا نفذوا جرائم متنوعة في عدة مناطق بالمملكة خلال الأيام الماضية.

أقراص وقات:

وكشف الأمن العام، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه ضبط مواطنًا عثر بحوزته 98 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخفية داخل مركبة يقودها في سراة عبيدة، كما تم ضبط مواطنين بحوزتهما 2140 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و17 قرصًا من مادة الأمفيتامين و60 جرامًا من مادة الحشيش المخدر في القصيم.

تحويل أموال:

كما تم ضبط مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قاما بجمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وضبط بحوزتهما 26 كيلو جرامًا من نبات القات في المدينة المنورة.