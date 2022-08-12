أكد خبير الفلك والطقس الدكتور خالد الزعاق أنه تبقى 12 يومًا على سهيل، وخلاله تنكسر درجات الحرارة.

1-بقي 12 يوم على سهيل

وخلاله تنكسر الحرارة

2-بقي 64 يوم على الوسم

ومع دخول الوسم ينشط منخفض #السودان والذي ينقل لنا السحب الماطرة من رطوبة هضبة البحيرات الأفريقية

ومبشرات الوسم تبدأ بالظهور في نهاية سهيل

pic.twitter.com/0S60KALyNR — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 8, 2022

دخول الوسم:

وتابع الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أنه بقي 64 يومًا على الوسم، ومع دخوله ينشط منخفض السودان والذي ينقل للمملكة السحب الماطرة من رطوبة هضبة البحيرات الإفريقية.

ولفت إلى أن مبشرات الوسم تبدأ بالظهور في نهاية سهيل.

موسم سهيل:

وسهيل هو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، وخلال هذه المدة المتبقية ستزيد نسبة الرطوبة على السواحل وستصدرها إلى المناطق الوسطى على شكل سحب كاتمة للأجواء وشدة هبوب رياح السموم بما يسمى عند العامة بموسمي “صباغ اللون وطباخ التمر”.