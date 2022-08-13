توقع مقدم فقرة تقويم على قناة العربية الدكتور خالد الزعاق، أن ينتهي موسم الصيف اللاهب خلال 13 يومًا بالتزامن مع استمرار موسم سهيل.

انتهاء الصيف اللاهب

وفي وقت سابق أعلن الزعاق أن موسم سهيل يعتبر الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، ومدته 52 يومًا، مشيرًا إلى أن الموسم مقسم على أربعة نجوم، أولها الطرف لوقوعه في طرف القيظ، وآخرها الصرفة لانصراف جميع مواسم الحر فيه، حيث تبدأ الأجواء في التحسن.

وتابع: إن أول نحوم سهيل مدته 13 يومًا، وخلال هذه الفترة تستعد الأجواء للانتقال من مرحلة الحر اللاهب إلى الحر المعتدل، مشيرًا إلى أنه بعد 52 يومًا سنعيش ألطف وأجمل وأروع أيام السنة بما يسمى بالوسم.