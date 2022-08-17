أكملت إدارة تعليم محافظة صبيا استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ، وسط جاهزية عالية في مختلف الجوانب المدرسية والتعليمية.

17 مجمعاً مدرسياً جديداً

وأوضح مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي أن الإدارة أنهت استلام وتشغيل 17 مجمعاً مدرسياً جديداً، وتزويد 22 مدرسة بأثاث مكتبي جديد، وتوريد وصيانة 30,300 طاولة، وتجهيز وصيانة 66 مختبرًا مدرسيًا و 63 مركزًا لمصادر التعلم، وتأثيث 33 فصل رياض أطفال، إلى جانب صرف نحو 12,500,000 ريال ميزانية تشغيل ونظافة للمدارس.

وأضاف أن الإدارة أنهت أعمال صيانة وتشغيل المباني المدرسية، وتجديد وصيانة وسائل الأمن والسلامة، وعقد دورة تأهيلية استفاد منها 212 حارساً من حراس المدارس، كما انتهت الإدارة من ترحيل وتوزيع أكثر من 300,000 مقرر إلى 10 مكاتب تعليمية و 1200 مدرسة، مبيناً أن العمل جار على افتتاح 19 روضة أطفال، وأن نسبة التوسع في الطفولة المبكرة بلغت 46%.

31 برنامجاً تدريبيًا

وأوضح مسملي أن إدارة تعليم صبيا أنهت خلال الفترة الماضية خطة التدريب الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لعام 2022م عبر منصة التدريب الصيفي بأكثر من 31 برنامجاً شملت 308 ساعات تدريبية و 77 يوماً تدريبياً، واستهدفت نحو 1550 معلمًا ومعلمة.

كما أتمت اختتام برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الصيفي 2022 الذي شارك فيه 64 طالباً، إضافة لتنفيذ العديد من الجوالات الميدانية لمتابعة واستكمال متطلبات تشغيل المشاريع الجديدة بقطاعات صبيا والعيدابي والداير، لتفقد جاهزية المدارس.