أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد (19) وظيفة صحية، وذلك بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- طبيب مقيم.
- طبيب نائب.
- طبيب استشاري.
- صيدلي.
- فني مختبر طبي.
- مساعد طبيب أسنان.
- فني معمل أسنان.
الشروط :
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- أن يكون لائقاً صحياً
- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان المختصة
- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب، وإرفاق السجل الأكاديمي
- أن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف والتسجيل المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بحيث تكون سارية المفعول
- أن تكون شهادة التصنيف الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطابقة للتخصص المطلوب
- انطباق الشروط الخاصة حسب الإعلان التفصيلي لكل وظيفة
- أن يتم التقديم على وظيفة واحدة، وفي حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات وفي حال عدم استكمال كافة المتطلبات والمسوغات يلغى الطلب
- الأولوية في التقديم لمن لا يشغل وظيفة حكومية
- جميع الوظائف بنظام التعاقد بدوام كامل
- الترشيح لهذه الوظائف لا يُعد توظيفاً نهائياً
الوثائق المطلوب إرفاقها:
- السيرة الذاتية
- السجل الأكاديمي
المؤهل العلمي المطلوب:
- الهوية الوطنية
- صورة واضحة من شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهلات من خارج المملكة
- الخبرات المكتسبة السابقة
- شهادة التصنيف والتسجيل المهني (للوظائف الصحية) مطابقة للتخصص المطلوب سارية المفعول
- شهادة التأمينات الاجتماعية
وعلى المتقدمين الالتزام بالتعليمات التالية :
- يتحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة
- على المتقدم متابعة الطلب على موقع الجامعة عبر ( بوابة التوظيف الإلكترونية ) لمعرفة موعد المقابلة الشخصية
طريقة التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح حالياً، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/01/13هـ الموافق 2022/08/11م، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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