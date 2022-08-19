أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد (19) وظيفة صحية، وذلك بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب مقيم.

طبيب نائب.

طبيب استشاري.

صيدلي.

فني مختبر طبي.

مساعد طبيب أسنان.

فني معمل أسنان.

الشروط :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون لائقاً صحياً

أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان المختصة

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب، وإرفاق السجل الأكاديمي

أن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف والتسجيل المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بحيث تكون سارية المفعول

أن تكون شهادة التصنيف الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطابقة للتخصص المطلوب

انطباق الشروط الخاصة حسب الإعلان التفصيلي لكل وظيفة

أن يتم التقديم على وظيفة واحدة، وفي حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات وفي حال عدم استكمال كافة المتطلبات والمسوغات يلغى الطلب

الأولوية في التقديم لمن لا يشغل وظيفة حكومية

جميع الوظائف بنظام التعاقد بدوام كامل

الترشيح لهذه الوظائف لا يُعد توظيفاً نهائياً

الوثائق المطلوب إرفاقها:

السيرة الذاتية

السجل الأكاديمي

المؤهل العلمي المطلوب:

الهوية الوطنية

صورة واضحة من شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهلات من خارج المملكة

الخبرات المكتسبة السابقة

شهادة التصنيف والتسجيل المهني (للوظائف الصحية) مطابقة للتخصص المطلوب سارية المفعول

شهادة التأمينات الاجتماعية

وعلى المتقدمين الالتزام بالتعليمات التالية :



يتحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة

على المتقدم متابعة الطلب على موقع الجامعة عبر ( بوابة التوظيف الإلكترونية ) لمعرفة موعد المقابلة الشخصية

طريقة التقديم:



أوضحت الجامعة أن التقديم متاح حالياً، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/01/13هـ الموافق 2022/08/11م، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).