حدد نادي برشلونة الإسباني، شرطه للموافقة على رحيل نجمه الجابوني بيير أوباميانج لنادي تشيلسي الإنجليزي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب الجابوني يُحبذ الرحيل عن صفوف البارشا بعد تعاقد النادي الكتالوني مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

تشيلسي يُفكر في شرط برشلونة

وقال الصحفي الإسباني ألبرت روج إن برشلونة يريد على الأقل 20 مليون يورو للتفريط في نجمه أوباميانج لصالح البلوز، بعدما كان الفريق اللندني تقدم بعرض قدره 14 مليون يورو وتم رفضه.

آرسنال الإنجليزي كان وافق على رحيل المهاجم الجابوني لنادي برشلونة بصورة نهائية في الموسم الماضي، لكن يبدو أن اللاعب الجابوني لم ينجح في إقناع المدرب تشافي هيرنانديز، مما جعل برشلونة يضم ليفاندوفسكي.

كذلك يرغب تشيلسي في ضم أوباميانج تعويضًا لرحيل البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي.