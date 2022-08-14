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1- محاسب.2- منسق اداري أول (وظيفتان).3- اخصائي سريري متقدم.4- أخصائي تصويرالاشعةالتداخليةوالملونة.5- مهندس معماري أول.6- مهندس معماري ثاني.7- محاسب مساعد (4 وظائف).8- منسق ابحاث سريرية مساعد.9- استشاري مساعد طب وجراحة العيون.10- استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.11- استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين.12- استشاري مساعد التخدير.13- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.14- استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.15- استشاري مساعد، طب الأورام.16- استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي.17- استشاري مساعد، جراحة الصدر.18- مساعد رئيس تمريض (وظيفتان).19- مساعد مدير خدمات الاسكان.20- مساعد مدير إدارة المرافق.21- استشاري مشارك ,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس.22- استشاري مشارك, الحالات الحرجه.23- استشاري مشارك جراحة عامة واورام.24- استشاري مشارك/أورام طبية.25- استشاري مشارك، زراعه الرئه.26- أخصائي تطوير أعمال التكنولوجيا الحيوية.27- مندوب مشتريات الصيدلية (وظيفتان).28- مساعد نجار.29- نجار أول.30- مركب سجاد أول.31- مساعد ثاني ادارة حالا ت.32- كاتب (وظيفتان).33- مساعد عيادة أول.34- أخصائي تغذية علاجية ثاني.35- اختصاصي سريري.36- محلل اتصالات.37- أخصائي الامتثال.38- استشاري طب طوارىءالبالغين (وظيفتان).39- استشاري تخدير (وظيفتان).40- استشاري، جراحة الثدي والغدد الصماء.41- استشاري قلب (وظيفتان).42- استشاري علم الأمراض الكيميائي.43- استشاري غدد صماء.44- استشاري طب العائلة.45- استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.46- استشاري عناية مركزة.47- استشاري, جراحة زراعة الكلى والبنكرياس.48- استشاري عيون.49- استشاري أنف وأذن وحنجرة.50- استشاري طوارىء أطفال.51- استشاري غدد صماء واستقلاب للاطفال.52- استشاري أمراض وراثية.53- استشاري جراحة تجميل.54- استشاري أمراض نفسية.55- استشاري مسالك بولية.56- أخصائي امتثال العقود.57- منسق خدمات العقود.58- أخصائي مخاطر الأمن الإالكتروني.59- مستشار الامن السيبراني.60- عامل حمية.61- منسق تعليم، شئون التمريض (وظيفتان).62- مهندس كهربائي.63- كهربائي أول.64- أخصائي طب طواري.65- أخصائي المخاطر المالية.66- فني أنظمة حريق ثاني.67- مساعد خدمات الطعام (وظيفتان).68- ميكانيكي عام أول.69- اخصائي مختبر ثاني الجينوم.70- رئيس تمريض (6 وظائف).71- مدير أدارة الماليه,الاستراتيجية والحوكمة.72- HEAD, FINANCIAL, STRATEGIC & GOVERNANCE RISK.73- محلل المعلومات الصحيه.74- سكرتير أول (3 وظائف).75- ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول.76- مصمم داخلي (وظيفتان).77- محلل تطوير تقنيه المعلومات.78- مساعد مغسلة.79- مدرب سريري لاسناد الحياة.80- مساعد صيانة (3 وظائف).81- مدير مختبر القسطرةالقلبية.82- مدير عمليات إدارة علاقات العملاء.83- مدير قسم,المعلومات الطبيه.84- مدير قسم هندسة السلامة.85- مدير الخدمات الاجتماعية.86- مدير الإنشاءات والهندسة المدنية.87- مساعد بناء.88- بناء ثاني.89- جزار.90- اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية.91- أخصائي مختبر.92- مساعد الرعاية الدوائية.93- مراسل.94- فني شبكات واتصالات أول.95- ممرض ممارس.96- منسق `التطوير النوعي للتمريض.97- أخصائي جودة التمريض.98- مشرف تمريض.99- منسق منتجات غرفة العمليات.100- مساعد رعاية مرضى.101- أخصائي علاقات المرضى (وظيفتان).102- مخطط صيدلاني أول (وظيفتان).103- صيدلاني أول.104- صيدلاني ثاني (3 وظائف).105- صيدلاني ثالث (وظيفتان).106- سباك.107- مساعد سباك.108- سباك ثاني.109- أخصائي سياسات ادارية.110- مدير برنامج التمريض.111- أخصائي أدارة مشاريع.112- مخطط/ معد جداول مشاريع.113- محلل جودة نوعية.114- أخصائي العلاج بالاشعة (وظيفتان).115- فني تصوير اشعاعي.116- ممثل أول، خدمات دعم الأشعة.117- مساعد فني ابحاث.118- أخصائي علاج تنفسي (وظيفتان).119- كبير مراجعي الحسابات.120- كبير المحللين السريري.121- كبير مهندسي أجهزة طبية.122- كبير محللي الاتصالات.123- كبير محللي الدخول ودليل البيانات.124- كبير السائقين.125- مهندس كهربائي أول.126- كبير فنيي الكهرباء.127- كبير السكرتاريين (3 وظائف).128- مهندس ميكانيكي أول.129- اختصاصي أول، التصوير بالرنين المغناطيسي.130- صيدلي أول، مستحضرات طبية نووية مشعة.131- كبير ممثلي, قبول المرضى.132- محلل أول لإدارة الأداء.133- كبير مشغلين المحطات.134- كبير علماء الابحاث.135- كبير رجال أمن.136- كبيرأخصائيي تصويراشعةالطب النووي.137- أخصائي اجتماعي.138- طبيب متخصص (9 وظائف).139- ممرض أول (5 وظائف).140- ممرض ثاني.141- ممرض ثالث.142- مشرف نظافة.143- مشرف الاسكان.144- مشرف المغسلة.145- مشرف العلاج الاشعاعي.146- مخطط الإمدادات أول.147- مخطط الإمدادات , ثاني.148- أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين.149- خياط.150- مساعد فني.151- أخصائي فني.152- أخصائي التصويرالاشعاعي.153- فني هاتف ثالث.154- كاتب جناح (9 وظائف).155- مساعد مخازن.156- مساعد مشغل معالجة مياه.