أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف لحملة كافة المؤهلات، للعمل في جدة والرياض والمدينة المنورة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- محاسب.
2- منسق اداري أول (وظيفتان).
3- اخصائي سريري متقدم.
4- أخصائي تصويرالاشعةالتداخليةوالملونة.
5- مهندس معماري أول.
6- مهندس معماري ثاني.
7- محاسب مساعد (4 وظائف).
8- منسق ابحاث سريرية مساعد.
9- استشاري مساعد طب وجراحة العيون.
10- استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.
11- استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين.
12- استشاري مساعد التخدير.
13- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
14- استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
15- استشاري مساعد، طب الأورام.
16- استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي.
17- استشاري مساعد، جراحة الصدر.
18- مساعد رئيس تمريض (وظيفتان).
19- مساعد مدير خدمات الاسكان.
20- مساعد مدير إدارة المرافق.
21- استشاري مشارك ,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس.
22- استشاري مشارك, الحالات الحرجه.
23- استشاري مشارك جراحة عامة واورام.
24- استشاري مشارك/أورام طبية.
25- استشاري مشارك، زراعه الرئه.
26- أخصائي تطوير أعمال التكنولوجيا الحيوية.
27- مندوب مشتريات الصيدلية (وظيفتان).
28- مساعد نجار.
29- نجار أول.
30- مركب سجاد أول.
31- مساعد ثاني ادارة حالا ت.
32- كاتب (وظيفتان).
33- مساعد عيادة أول.
34- أخصائي تغذية علاجية ثاني.
35- اختصاصي سريري.
36- محلل اتصالات.
37- أخصائي الامتثال.
38- استشاري طب طوارىءالبالغين (وظيفتان).
39- استشاري تخدير (وظيفتان).
40- استشاري، جراحة الثدي والغدد الصماء.
41- استشاري قلب (وظيفتان).
42- استشاري علم الأمراض الكيميائي.
43- استشاري غدد صماء.
44- استشاري طب العائلة.
45- استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
46- استشاري عناية مركزة.
47- استشاري, جراحة زراعة الكلى والبنكرياس.
48- استشاري عيون.
49- استشاري أنف وأذن وحنجرة.
50- استشاري طوارىء أطفال.
51- استشاري غدد صماء واستقلاب للاطفال.
52- استشاري أمراض وراثية.
53- استشاري جراحة تجميل.
54- استشاري أمراض نفسية.
55- استشاري مسالك بولية.
56- أخصائي امتثال العقود.
57- منسق خدمات العقود.
58- أخصائي مخاطر الأمن الإالكتروني.
59- مستشار الامن السيبراني.
60- عامل حمية.
61- منسق تعليم، شئون التمريض (وظيفتان).
62- مهندس كهربائي.
63- كهربائي أول.
64- أخصائي طب طواري.
65- أخصائي المخاطر المالية.
66- فني أنظمة حريق ثاني.
67- مساعد خدمات الطعام (وظيفتان).
68- ميكانيكي عام أول.
69- اخصائي مختبر ثاني الجينوم.
70- رئيس تمريض (6 وظائف).
71- مدير أدارة الماليه,الاستراتيجية والحوكمة.
72- HEAD, FINANCIAL, STRATEGIC & GOVERNANCE RISK.
73- محلل المعلومات الصحيه.
74- سكرتير أول (3 وظائف).
75- ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول.
76- مصمم داخلي (وظيفتان).
77- محلل تطوير تقنيه المعلومات.
78- مساعد مغسلة.
79- مدرب سريري لاسناد الحياة.
80- مساعد صيانة (3 وظائف).
81- مدير مختبر القسطرةالقلبية.
82- مدير عمليات إدارة علاقات العملاء.
83- مدير قسم,المعلومات الطبيه.
84- مدير قسم هندسة السلامة.
85- مدير الخدمات الاجتماعية.
86- مدير الإنشاءات والهندسة المدنية.
87- مساعد بناء.
88- بناء ثاني.
89- جزار.
90- اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية.
91- أخصائي مختبر.
92- مساعد الرعاية الدوائية.
93- مراسل.
94- فني شبكات واتصالات أول.
95- ممرض ممارس.
96- منسق `التطوير النوعي للتمريض.
97- أخصائي جودة التمريض.
98- مشرف تمريض.
99- منسق منتجات غرفة العمليات.
100- مساعد رعاية مرضى.
101- أخصائي علاقات المرضى (وظيفتان).
102- مخطط صيدلاني أول (وظيفتان).
103- صيدلاني أول.
104- صيدلاني ثاني (3 وظائف).
105- صيدلاني ثالث (وظيفتان).
106- سباك.
107- مساعد سباك.
108- سباك ثاني.
109- أخصائي سياسات ادارية.
110- مدير برنامج التمريض.
111- أخصائي أدارة مشاريع.
112- مخطط/ معد جداول مشاريع.
113- محلل جودة نوعية.
114- أخصائي العلاج بالاشعة (وظيفتان).
115- فني تصوير اشعاعي.
116- ممثل أول، خدمات دعم الأشعة.
117- مساعد فني ابحاث.
118- أخصائي علاج تنفسي (وظيفتان).
119- كبير مراجعي الحسابات.
120- كبير المحللين السريري.
121- كبير مهندسي أجهزة طبية.
122- كبير محللي الاتصالات.
123- كبير محللي الدخول ودليل البيانات.
124- كبير السائقين.
125- مهندس كهربائي أول.
126- كبير فنيي الكهرباء.
127- كبير السكرتاريين (3 وظائف).
128- مهندس ميكانيكي أول.
129- اختصاصي أول، التصوير بالرنين المغناطيسي.
130- صيدلي أول، مستحضرات طبية نووية مشعة.
131- كبير ممثلي, قبول المرضى.
132- محلل أول لإدارة الأداء.
133- كبير مشغلين المحطات.
134- كبير علماء الابحاث.
135- كبير رجال أمن.
136- كبيرأخصائيي تصويراشعةالطب النووي.
137- أخصائي اجتماعي.
138- طبيب متخصص (9 وظائف).
139- ممرض أول (5 وظائف).
140- ممرض ثاني.
141- ممرض ثالث.
142- مشرف نظافة.
143- مشرف الاسكان.
144- مشرف المغسلة.
145- مشرف العلاج الاشعاعي.
146- مخطط الإمدادات أول.
147- مخطط الإمدادات , ثاني.
148- أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين.
149- خياط.
150- مساعد فني.
151- أخصائي فني.
152- أخصائي التصويرالاشعاعي.
153- فني هاتف ثالث.
154- كاتب جناح (9 وظائف).
155- مساعد مخازن.
156- مساعد مشغل معالجة مياه.
2- منسق اداري أول (وظيفتان).
3- اخصائي سريري متقدم.
4- أخصائي تصويرالاشعةالتداخليةوالملونة.
5- مهندس معماري أول.
6- مهندس معماري ثاني.
7- محاسب مساعد (4 وظائف).
8- منسق ابحاث سريرية مساعد.
9- استشاري مساعد طب وجراحة العيون.
10- استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.
11- استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين.
12- استشاري مساعد التخدير.
13- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
14- استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
15- استشاري مساعد، طب الأورام.
16- استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي.
17- استشاري مساعد، جراحة الصدر.
18- مساعد رئيس تمريض (وظيفتان).
19- مساعد مدير خدمات الاسكان.
20- مساعد مدير إدارة المرافق.
21- استشاري مشارك ,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس.
22- استشاري مشارك, الحالات الحرجه.
23- استشاري مشارك جراحة عامة واورام.
24- استشاري مشارك/أورام طبية.
25- استشاري مشارك، زراعه الرئه.
26- أخصائي تطوير أعمال التكنولوجيا الحيوية.
27- مندوب مشتريات الصيدلية (وظيفتان).
28- مساعد نجار.
29- نجار أول.
30- مركب سجاد أول.
31- مساعد ثاني ادارة حالا ت.
32- كاتب (وظيفتان).
33- مساعد عيادة أول.
34- أخصائي تغذية علاجية ثاني.
35- اختصاصي سريري.
36- محلل اتصالات.
37- أخصائي الامتثال.
38- استشاري طب طوارىءالبالغين (وظيفتان).
39- استشاري تخدير (وظيفتان).
40- استشاري، جراحة الثدي والغدد الصماء.
41- استشاري قلب (وظيفتان).
42- استشاري علم الأمراض الكيميائي.
43- استشاري غدد صماء.
44- استشاري طب العائلة.
45- استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
46- استشاري عناية مركزة.
47- استشاري, جراحة زراعة الكلى والبنكرياس.
48- استشاري عيون.
49- استشاري أنف وأذن وحنجرة.
50- استشاري طوارىء أطفال.
51- استشاري غدد صماء واستقلاب للاطفال.
52- استشاري أمراض وراثية.
53- استشاري جراحة تجميل.
54- استشاري أمراض نفسية.
55- استشاري مسالك بولية.
56- أخصائي امتثال العقود.
57- منسق خدمات العقود.
58- أخصائي مخاطر الأمن الإالكتروني.
59- مستشار الامن السيبراني.
60- عامل حمية.
61- منسق تعليم، شئون التمريض (وظيفتان).
62- مهندس كهربائي.
63- كهربائي أول.
64- أخصائي طب طواري.
65- أخصائي المخاطر المالية.
66- فني أنظمة حريق ثاني.
67- مساعد خدمات الطعام (وظيفتان).
68- ميكانيكي عام أول.
69- اخصائي مختبر ثاني الجينوم.
70- رئيس تمريض (6 وظائف).
71- مدير أدارة الماليه,الاستراتيجية والحوكمة.
72- HEAD, FINANCIAL, STRATEGIC & GOVERNANCE RISK.
73- محلل المعلومات الصحيه.
74- سكرتير أول (3 وظائف).
75- ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول.
76- مصمم داخلي (وظيفتان).
77- محلل تطوير تقنيه المعلومات.
78- مساعد مغسلة.
79- مدرب سريري لاسناد الحياة.
80- مساعد صيانة (3 وظائف).
81- مدير مختبر القسطرةالقلبية.
82- مدير عمليات إدارة علاقات العملاء.
83- مدير قسم,المعلومات الطبيه.
84- مدير قسم هندسة السلامة.
85- مدير الخدمات الاجتماعية.
86- مدير الإنشاءات والهندسة المدنية.
87- مساعد بناء.
88- بناء ثاني.
89- جزار.
90- اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية.
91- أخصائي مختبر.
92- مساعد الرعاية الدوائية.
93- مراسل.
94- فني شبكات واتصالات أول.
95- ممرض ممارس.
96- منسق `التطوير النوعي للتمريض.
97- أخصائي جودة التمريض.
98- مشرف تمريض.
99- منسق منتجات غرفة العمليات.
100- مساعد رعاية مرضى.
101- أخصائي علاقات المرضى (وظيفتان).
102- مخطط صيدلاني أول (وظيفتان).
103- صيدلاني أول.
104- صيدلاني ثاني (3 وظائف).
105- صيدلاني ثالث (وظيفتان).
106- سباك.
107- مساعد سباك.
108- سباك ثاني.
109- أخصائي سياسات ادارية.
110- مدير برنامج التمريض.
111- أخصائي أدارة مشاريع.
112- مخطط/ معد جداول مشاريع.
113- محلل جودة نوعية.
114- أخصائي العلاج بالاشعة (وظيفتان).
115- فني تصوير اشعاعي.
116- ممثل أول، خدمات دعم الأشعة.
117- مساعد فني ابحاث.
118- أخصائي علاج تنفسي (وظيفتان).
119- كبير مراجعي الحسابات.
120- كبير المحللين السريري.
121- كبير مهندسي أجهزة طبية.
122- كبير محللي الاتصالات.
123- كبير محللي الدخول ودليل البيانات.
124- كبير السائقين.
125- مهندس كهربائي أول.
126- كبير فنيي الكهرباء.
127- كبير السكرتاريين (3 وظائف).
128- مهندس ميكانيكي أول.
129- اختصاصي أول، التصوير بالرنين المغناطيسي.
130- صيدلي أول، مستحضرات طبية نووية مشعة.
131- كبير ممثلي, قبول المرضى.
132- محلل أول لإدارة الأداء.
133- كبير مشغلين المحطات.
134- كبير علماء الابحاث.
135- كبير رجال أمن.
136- كبيرأخصائيي تصويراشعةالطب النووي.
137- أخصائي اجتماعي.
138- طبيب متخصص (9 وظائف).
139- ممرض أول (5 وظائف).
140- ممرض ثاني.
141- ممرض ثالث.
142- مشرف نظافة.
143- مشرف الاسكان.
144- مشرف المغسلة.
145- مشرف العلاج الاشعاعي.
146- مخطط الإمدادات أول.
147- مخطط الإمدادات , ثاني.
148- أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين.
149- خياط.
150- مساعد فني.
151- أخصائي فني.
152- أخصائي التصويرالاشعاعي.
153- فني هاتف ثالث.
154- كاتب جناح (9 وظائف).
155- مساعد مخازن.
156- مساعد مشغل معالجة مياه.
طريقة التقديم:
أوضحت إدرة المستشفى أن التقديم متاح الآن، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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