أعلنت عمادة الموارد البشرية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توافر عدد 250 وظيفة أكاديمية لشغلها عن طريق النقل عبر بوابة نقل أعضاء هيئة التدريس.

وقالت العمادة إن تلقي طلبات النقل سوف يكون بدءاً من يوم الأحد الموافق ١٤٤٤/٢/١هـ و لمدة خمسة أيام على رابط البوابة.

التقديم على وظائف جامعة الإمام

وللتقديم على طلبات النقل يرجى اتباع ما يلي: