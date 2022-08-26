أعلنت عمادة الموارد البشرية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توافر عدد 250 وظيفة أكاديمية لشغلها عن طريق النقل عبر بوابة نقل أعضاء هيئة التدريس.
وقالت العمادة إن تلقي طلبات النقل سوف يكون بدءاً من يوم الأحد الموافق ١٤٤٤/٢/١هـ و لمدة خمسة أيام على رابط البوابة.
التقديم على وظائف جامعة الإمام
وللتقديم على طلبات النقل يرجى اتباع ما يلي:
- الدخول على موقع بوابة نقل أعضاء هيئة التدريس.
- الانتقال إلى الوظائف المتاحة
- البحث عن الوظيفة بحسب التخصص أو الدرجة الأكاديمية.
- اختر الوظيفة المناسبة.
- اطلع على شروط التقديم
- قم بتعبئة طلب النقل واستكمال الإجراءات.
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