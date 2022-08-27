يستعد أخضر السيدات بقيادة الألمانية مونيكا ستاب، لخوض معسكر في مدينة سالفدن النمساوية، بداية من يوم غد الاثنين وحتى السابع من سبتمبر المقبل.

قائمة أخضر السيدات في المعسكر

واستدعت مونيكا ستاب 27 لاعبة لمعسكر أخضر السيدات، وهن؛ لمى العنزي، منى عبدالرحمن، سارة خالد، ليلى علي، أثير خالد، بيان صدقة، لين المحمد، لانا عبدالرزاق، تاله الغامدي، حصه السعدالله، رغد مخيزن وفرح جفري.

كما ضمت قائمة أخضر السيدات، ليان جوهري، مريم التميمي، نورة البراهيم، رغد حلمي، سارة حمد، صبا توفيق، مباركة الصيعري، البندري مبارك، تقية رشوان، الجوهرة السياري، تهاني الزهراني، جوري طارق، مشاعل الحربي، أسرار الشيباني وداليا أبو لبن.

المنتخب يخوض عدة مباريات ودية

وأشادت عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمياء بنت إبراهيم بن بهيان بتصاعد مستوى كرة القدم النسائية في السعودية بدعم سخي من القيادة الرشيدة واهتمام كبير من وزارة الرياضة، ومتابعة مستمرة من إدارة اتحاد الكرة.

وأكدت المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية، حرص الاتحاد السعودي على تسخير كل الإمكانات من أجل المضي قدمًا نحو تحقيق الإنجازات لكرة القدم النسائية في المستقبل القريب.

ومن جانبها، أشارت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد إلى أن أخضر السيدات سيسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من معسكر النمسا، وسيخوض المنتخب عددًا من المباريات الودية لرفع المستوى الفني واللياقي لدى اللاعبات.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لأخضر السيدات يضم المدربة الوطنية دنى رجب في منصب مساعدة المدربة، ومساعدة المدربة الألمانية مارشيا مونرو ومواطنتها نادين بول مدربة حارسات المرمى، بجانب محللة الفيديو الهولندية مارلين ويسنك.