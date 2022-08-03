كشف أحد أقارب واحد من الشباب الثلاثة الذين توفوا إثر سقوط مركبتهم من منحدر حافة العالم في الهدا، عن تفاصيل اللحظات الأليمة التي عاشها ذوو الضحايا بعد تلقيهم النبأ المفجع.

وبحسب قناة العربية قال وجدي سيف القايد، أحد أقرباء الضحايا، إن خاله عاصم وصديقيه حامد العقبة وهاشم السروري، كانت تجمعهم صداقة عظيمة، كانوا في رحلة إلى تلك المنطقة في سيارة واحدة.

الإفطار فوق حافة العالم

وأوضح أن الأصدقاء الـ3 اتفقوا على الخروج يوم عاشوراء والإفطار في الهدا، لكنهم لقوا حتفهم وهم صائمون بسبب انقلاب مركبتهم.

وأضاف أن الأسرة عاشت لحظات أليمة بعد سماع هذا الخبر المفزع والذي انتشر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم العثور على عاصم البالغ من العمر 40 عاماً في بداية البحث، ومن ثم تم العثور على الشخصين الآخرين.

وقال وجدي إن “التصرفات التي قام بها خالي قبل وفاته نبهت الأسرة إلى أنه كان يودعنا”، فقد قام عاصم باصطحاب زوجته وبناته الثلاث في نزهة وحاول إسعادهن بكل الطرق وقام بزيارة والدته “وقبّل يديها وكأنه يودعها”.

تفاصيل الحادث

وبحسب ما ذكر الدفاع المدني على موقع تويتر، أمس الأربعاء، باشر مدني الطائف بلاغًا عن سقوط مركبة من منحدر في الهدا، يوجد فيها (3) أشخاص تم إخراجهم متوفين رحمهم الله. ونشر المدني لقطات تبين عملية انتشال المركبة وعملية الإنقاذ.