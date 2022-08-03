أكد الخبير في الفلك والمناخ خالد الزعاق أنه تبقى 3 أيام على موسم سهيل.

أبشروا بقي :

3 أيام على سهيل :

فيوم السبت القادم أول أيامه

وبقي 55 يوم على الوسم :

وخلاله يبدأ منخفض #السودان يؤثر علينا بشكل مباشر

pic.twitter.com/kXQmiaKeSL — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 16, 2022

55 يومًا على الوسم:

وتابع الزعاق، في فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن يوم السبت القادم أول أيام سهيل ليبقى 55 يومًا على الوسم.

ولفت إلى أن الوسم يبدأ خلاله منخفض السودان في التأثير على أجواء المملكة بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، أكد المختص بالمناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني أن أول سهيل بتاريخ يوم 26 محرم 1444هـ يوافق 24 أغسطس، والنجم الأول من سهيل من فصل الصيف.

تحسن الجو:

وتابع الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، في الغالب يتحسن الجو في الليل، وأحيانًا يأتي فيه حر أشد مما قبله، النجم الثاني منه 10 صفر 1444هـ، و6 سبتمبر بداية فصل الخريف، والوسم في 20 ربيع أول 1444هـ 16 أكتوبر، والمربعانية في 13 جمادى الأولى 7 ديسمبر.