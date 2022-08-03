أعلنت وزارة التعليم أمس أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11,547 وظيفة من الوظائف التعليمية التي سبق الإعلان عنها، عبر حساب المتقدم في نظام جدارة ومن خلال منصة مسار.

ويعد الإعلان عن المرشحين مبدئيًا هو المرحلة الثانية في مسيرة شغل الوظائف التعليمية عبر جدارة حيث يتبع هذه المرحلة ثلاثة مراحل أخرى وفق الجدولة التي أعلنتها وزارة التعليم.

استكمال مسوغات الترشيح:

وقالت الوزارة إنه المراحل التالية تشمل ما يلي:

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم في مقر الوظيفة.

يجب استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ.

مفاضلة الوظائف التعليمية:

وفي وقت سابق أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، ابتسام الشهري أن المفاضلة تكون على 3 معايير رئيسية هي:

1- أقدمية التخرج.

2- المعدل التراكمي الجامعي.

3- درجات اختبار الرخصة المهنية بالاختبار التربوي العام واختبار التخصص.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11547 وظيفةً تعليميةً من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شروط التقديم:

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن المتقدم لا بد أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية كحد أدنى في مجال التخصص الذي سيقوم بالتقديم عليه، عند التقديم على الوظائف التعليمية.

وأوضحت أنه يجب أن يحقق المتقدم المعايير المهنية، والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم والاختبارات المهنية، متمنية التوفيق لجميع المتقدمين والمتقدمات.