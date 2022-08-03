في الوقت الذي أعلنت فيه معظم إدارات التعليم في المملكة نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات فيها تبقت 3 إدارات فقط لم تعلن النتائج حتى اليوم الجمعة.

وبحسب منصة طلابنا على تويتر فإن إدارات الرياض وجدة والحدود الشمالية هي التي لم تعلن نتائج النقل الداخلي حتى الساعة الـ11 صباحًا من اليوم الجمعة.

نتائج حركة النقل الداخلي

وكانت العديد من الإدارات أعلنت نتائج النقل الداخلي ففي ينبع اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1444هـ في جميع المراحل الدراسية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية حمدان بن محمد عيد الصيدلاني أن إجراءات النقل الداخلي كانت وفق اللائحة الوزارية المعتمدة من وزارة التعليم ووفقًا للاحتياج في الميدان التعليمي والذي يُسهم في انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد، حيث بلغت نسبة المنقولين 49% ونسبة المنقولات 65%.

تعليم منطقة نجران

وبالأمس اعتمد تعليم منطقة نجران , أمس، إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ.

وأوضح مدير تعليم المنطقة فهد بن عقالا أن إجراءات النقل الداخلي تمت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم ووفقًا للاحتياج في الميدان التعليمي الذي يعزز الاستقرار لجميع المدارس ويُسهم في انطلاقة جيدة للعام الدراسي الجديد.

وأبان أن إجراءات النقل الداخلي كانت وفق اللائحة الوزارية المعتمدة، حيث بلغت نسبة النقل للمعلمين ٤١٪، وللمعلمات ٣٦٪؜، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة إجراءات النقل الداخلي من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على نظام نور، لافتًا النظر إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكترونيًا بنظام فارس من خلال حساب مديري ومديرات المدارس المنقول منها المعلم والمعلمة، فيما يتعين على المعلم والمعلمة المنقولين الرفع بالمباشرة على نظام فارس بعد اعتماد إخلاء الطرف.

نتائج النقل في مكة

كما أعلنت المديرية العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بعد اعتمادها رسميًا، حيث حققت أعلى نسبة في تلبية الرغبات بمعدل تجاوز ٦٨.٥٩٪،؜ وهي نسبة غير مسبوقة.

وكشفت الإدارة أن عدد المتقدمين والمتقدمات للحركة بلغ ٦١٠٠، وشملت الحركة نقل ٤٢٠٦ منهم، حيث عملت إدارة شؤون المعلمين على تلبية رغبات عدد ٢٢١٣ معلمًا بنسبة بلغت ٧٠.٩٣٪؜ من أصل ٣١٢١ معلمًا تقدموا بطلبات النقل، فيما حُقِّقت رغبات نقل نحو ١٩٩٥ معلمة من أصل ٢٩٧٩ من المتقدمات بنسبة بلغت ٦٧.٨٨٪؜.

وجاء اعتماد حركة النقل الداخلي وفق معايير واضحة؛ حرصًا على تحقيق العدالة بين المتقدمين والمتقدمات، وتحقيق الرغبات وفق المتاح وضمن برنامج إلكتروني خصص لهذه الحركة، التي ستسهم في بداية جادة لعام دراسي جديد في مكة المكرمة.