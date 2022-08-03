نبَّه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة بدر الجنوب ، و ثار ، وحبونا ، وخباش ، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الثالثة مساءً.

أتربة مثارة وأمطار رعدية

كما نَبَّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على الخرخير ومحافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـسادسة مساءً.

وفي سياق متصل نبَّّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية اليوم على ‏منطقة حائل ‏ومحافظاتها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ ‏في مدى الرؤية، وتشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – إلى الساعة 8 مساءً.‏

توقعات الأرصاد اليوم

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.