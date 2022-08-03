يلعب الزنك دورًا حيويًّا في تسهيل الوظائف المختلفة في الجسم، ومن المهم دمج هذا العنصر في النظام الغذائي؛ لأن الجسم لا يستطيع إنتاجه أو تخزينه بمفرده، بحسب موقع Sharecare الطبي الأمريكي.

ما أهمية الزنك؟

عنصر الزنك مهم للعديد من الأسباب منها:

تكوين البروتين.

سرعة التئام الجروح.

دعم وظائف المناعة.

تعزيز النمو والتطور.

حالات يجب فيها تجنب تناول الزنك:

وفي حين أنه يجب استهلاك الكمية اللازمة من هذا العنصر من خلال الأطعمة الحيوانية والنباتية المختلفة مثل المكسرات ومنتجات الألبان والشوكولاتة الداكنة إلا أنه في بعض الحالات يجب تجنبه.

1- الحساسية:

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من منتجات الزنك، فيجب تجنبه حيث تكون له نتائج سلبية حينها.

2- التفاعل مع بعض الأدوية:

قد تتداخل بعض الأدوية في التفاعل مع العنصر، ولذلك يجب حينها تجنيه، وعندما يتم وصف لك أدوية جديدة حتى ولو لعلاج حالات نزلات البرد، فإنه يجب استشارة الطبيب في إذا كان من الجيد الاستمرار في تناوله أم لا.

3- الإصابة بأمراض معينة:

لا يجب تناول الزنك في حالة الإصابة بالأمراض التالية: مرض فقر الدم المنجلي، اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، مرض ويلسون، فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، التهاب الجلد المعوي، أمراض الكلى، ارتفاع أو انخفاض الكوليسترول، وظائف الغدة الدرقية، أمراض البنكرياس.