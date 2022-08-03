استعرضت وزارة التعليم مشاعر وانطباعات الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم، ومنسوبي ومنسوبات الوزارة؛ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 1444هـ.

#فيديو | مشاعر وانطباعات الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم، ومنسوبي ومنسوبات التعليم؛ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 1444هـ.#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/e9yMzOPrZN — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) August 28, 2022

ونشرت التعليم مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، مدته 3 دقائق، يبين ردود أفعال الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الذين أبدوا سعادتهم ببدء مرحلة دراسية جديدة مليئة بالحماس.

كما رحب منسوبو التعليم بالطلاب والطالبات، متمنين لهم مرحلة مليئة بالنجاح والتميز.

انتظام الطلاب وعودتهم للدراسة:

وشهدت المدارس بمختلف مراحلها الدراسية في جميع مناطق المملكة، اليوم الأحد، عودة طلابها وطالباتها ومنسوبيها لبدء العام الدراسي الجديد 1444هـ، وسط منظومة من التجهيزات والخدمات التي أعدَّتها وزارة التعليم.

وارتسمت على وجوه الطلاب والطالبات ملامح البهجة والسرور من أجل سعيهم لطلب العلم، واجتهادهم لرفع راية الوطن بالمستقبل.