في يوم ثقيل على أهالي الجزيرية الآسيوية، تعرضت بعض الجزر الإندونيسية إلى 3 زلازل قوية منذ الصباح؛ ما أثار رعب الأهالي تجاه احتمالية تعرضهم لموجات المد الطويل (تسونامي).

وقالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع قبالة ساحل جزيرة سومطرة، وهو ثالث زلزال يضرب المنطقة اليوم الاثنين.

3 زلازل متتالية

ما رصدت الوكالة وقوع الزلزال قبالة جزر مينتاواي، التي تقع أمام الساحل الغربي لسومطرة في حوالي الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي؛ إلا أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وقد ضربت 3 زلازل متتالية المنطقة منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين، حيث جرى تسجيل هزة بقوة 5.2 درجة قبل الفجر، أعقبها زلزال قوته 5.4 درجة بعد أقل من ساعة، ثم الأخير بقوة 6.1 درجة.

وفي سياق متصل، قالت وكالة إدارة الكوارث إن السكان شعروا بالزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة لعدة ثوانٍ في جزر مينتاواي وفي العاصمة الإقليمية بادانغ وفي منطقة بوكيتنجي الجبلية.

لا توجد إصابات

وأضافت في بيانها الصادر: “لم ترد تقارير عن وقوع إصابات ولكن أضرار طفيفة لحقت بالمباني في جزيرة سيبيروت”.

يذكر أن إندونيسيا تقع على جانبي ما يطلق عليها حلقة النار في المحيط الهادي، ما يجعلها عرضة لنشاط الزلازل التي تتكرر فيها طوال العام.