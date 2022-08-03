لم يحسم اللاعب عبدالرحمن غريب مصيره مع النادي الأهلي سواء بالبقاء أو بالرحيل قبل بدء الموسم الجديد في دوري يلو يوم 22 أغسطس الجاري.

وكان اسم غريب ارتبط بالانتقال لـ الهلال أو النصر في الانتقالات الصيفية للعام الحالي.

قال القانوني أحمد الشيخي: إنه تُوجد 3 سيناريوهات لرحيل غريب إلى الهلال وهم “إنهاء عقده مع الأهلي بدفع مبلغ ما ويُصبح حرًّا، أو توقيع الهلال معه حاليًّا ولكن يُحدد تاريخ بدء العقد ليكون بعد عام ويُرسل العقد للجنة الاحتراف للتوثيق فقط، أو توقيع غريب مع أي ناد لمدة سنة حتى ينتهي إيقاف الهلال ثم يعود ويبدأ عقده الجديد مع أزرق الرياض”.

هل تفاوض سلمان الفرج مع عبدالرحمن غريب ؟

وفي وقت سابق، رد جراح الظفيري وكيل أعمال غريب على حقيقة ما تردد حول قيام سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بـ الهلال بالتفاوض مع غريب للانتقال إلى أزرق الرياض من الأهلي.

وكانت أنباء متداولة قالت: إن الفرج تواصل مؤخرًا مع عبدالرحمن غريب لإقناعه بالانضمام إلى الهلال.