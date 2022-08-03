حددت وزارة الصحة، 3 طرق منزلية ليتذكر بها الشخص شرب احتياجه الكافي من الماء في اليوم.

وقالت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عش بصحة”، في إنفوجراف “حتى العطش ما يفوز عليك..أسهل 3طرق تذكرك بشرب احتياجك الكافي من الماء”.

3 طرق لشرب الاحتياج الكافي من الماء

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تذكير الشخص بشرب احتياجه من الماء من خلال توفير زجاجات مياه بالقرب منه، بالإضافة إلى تحديد هدف يومي لكمية الماء.

أما الطريقة الثالثة فهي ضبط منبه يذكر الشخص كل ساعة بالأمر، أو تحميل تطبيق التذكير لشرب الماء.