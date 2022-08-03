أصدرت وزارة الصحة تنبيهًا بشأن اضطراب الألعاب الإلكترونية؛ لافتة إلى أنه تمت إضافته لقائمة التصنيف الدولي للأمراض التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن اضطراب الألعاب الإلكترونية؛ هو نوع من الاضطراب ينتج عنه عدم القدرة عن التوقف عن اللعب المتواصل، وإعطاؤه الأولوية الأكبر من الأمور المهمة في حياة الشخص.

وبينت أن علامات الإصابة بالاضطراب الإلكتروني تتمثل في:

ـ تدني مستوى التركيز.

ـ ضعف العلاقات الاجتماعية.

ـ تغير أولويات الشخص الأساسية مثل النوم والنظافة.

ويتم تشخيص الاضطراب الإلكتروني عندما يؤثر على النطاق الشخصي، أو العائلي، أو الاجتماعي، أو التعليمي، أو العملي، بمدة لا تقل عن 12 شهراً.



مراقبة المحتوى المرئي

وفي وقت سابق؛ نبه مجلس شؤون الأسرة، لأهمية مراقبة الوالدين للمحتوى الذي يشاهده الأبناء، في المواد المرئية، والألعاب الإلكترونية.

وقال المجلس في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “اختيار المحتوى المناسب الذي يشاهده الأبناء مسؤولية الوالدين؛ لذلك ينبغي مراعاة التصانيف العمرية عند اقتناء الألعاب الإلكترونية والمواد المرئية للأبناء”.