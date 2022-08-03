سيغيب عن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 3 لاعبين وذلك في ودية نادي ألميريا الإسباني التي تقام مساء اليوم الأحد في ملعب نادي بيرنلي في بريطانيا.

وسيغيب عن أزرق الرياض كل من المالي موسى ماريجا بسبب إصابته بكدمة في الكاحل كما يواصل الثنائي ياسر الشهراني وعبدالإله المالكي برامجهما التأهيلية من أجل العودة إلى الملاعب.

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وألميريا

وستقام مباراة الزعيم ضد ألميريا في مدينة برايتون الإنجليزية مساء اليوم الأحد في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على قناة روتانا خليجية وقناة روتانا سينما وروتانا كلاسيك وقناة LBC بأستوديو تحليلي مكون من “تركي العجمة كمقدم، يوسف الثنيان نجم الهلال السابق محللًا فنيًّا، الهولندي كلارنس سيدورف محللًا فنيًّا، الإيطالي فابيو كانافارو محللًا فنيًّا، فهد العتيبي معلقًا على المباراة”.