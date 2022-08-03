يترقب عشاق الدوري الإنجليزي انطلاقه الليلة في افتتاح موسم 2022/ 2023، حيث تقص مباراة آرسنال وكريستال بالاس شريط افتتاح البطولة.

أبرز 3 قرارات في الدوري الإنجليزي:

وقررت رابطة الدوري زيادة عدد التبديلات لكل فريق في المباراة إلى 5 بدلًا من 3، على أن تتم على مدار 3 توقفات في المباراة.

القرار الثاني هو منح كل فريق الحق في تسمية 9 لاعبين في قائمة البدلاء، القرار الثالث هو الجلوس على الركبة من قبل اللاعبين في مباريات معينة وليس أي مباراة، مثل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بالإضافة إلى مباريات “البوكسينج داي”، لتضخيم الرسالة التي مفادها أن العنصرية لا مكان لها في كرة القدم أو في المجتمع.

وكان الحكام مايك دين وجوناثان موس ومارتن أتكينسون اعتزلوا التحكيم بعد نهاية موسم 2021/ 2022.

آرسنال يواجه كريستال بالاس الليلة:

ويسعى آرسنال اليوم بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتحقيق الفوز على فريق كريستال بالاس في ديربي لندني ينطلق اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويدخل الجانرز مواجهة كريستال بالاس بروح معنوية مرتفعة، بعد النتائج التي حققها الفريق بشكل جيد في الجولة التحضيرية التي كانت أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعاقد الجانرز مع مجموعة من الصفقات مثل البرازيلي جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي الإنجليزي وفابيو فييرا من بورتو البرتغالي والأوكراني أولكسندر زينتشينكو من مانشستر سيتي والبرازيلي ماركينيوس.

ولم يُتوج الجانرز بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2004 تحت قيادة مدربه الفرنسي التاريخي أرسن فينغر.