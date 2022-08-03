وجه القانوني خالد الشعلان رسالة إلى رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر بسبب أزمتي محمد كنو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

النصر يتفوق في قضيتي حمدالله وكنو

وأعلنت لجنة الاحتراف مؤخرًا عن إيقاف حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد، بسبب التفاوض معه أثناء سريان عقده مع النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

قضايا أخرى أمام إدارة آل معمر

وقال الشعلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تبقى للنصر ثلاث.. دعوى تعويض بقضية كنو تُقدَّم بغرفة فض المُنازعات حال حصوله على حكم قطعي من مركز التحكيم”.

وتابع: “دعوى تعويض بقضية الاتحاد تُقدَّم بلجنة الاحتراف حال حصول النصر على حكم قطعي من مركز التحكيم، وشكوى إعلامية ضد من قال (فبركة) تقدم بلجنة الالتزام بهيئة الإعلام المرئي”.

وقام الشعلان بتوجيه رسالة لمسلي آل معمر، وقال: “طالما قرار لجنة الاحتراف أثبت صحة التسجيل الصوتي.. فيجب على النصر المُسارعة بقيد شكوى بلجنة الالتزام بهيئة الإعلام المرئي ضدّ من صرَّح بأنها مُفبركة”.

واختتم حديثه قائلًا: “كي لا يسقط حق النصر حيث هذه القضايا تسقط بالتقادم بمضي ٣ أشهر من وقت المخالفة وفق م١١ من قواعدِ عمل اللجان بوزارة الإعلام”.