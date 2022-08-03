تُستكمل مباريات الدوري الإسباني في الجولة الأولى، اليوم الأحد بإقامة 3 مباريات.

موعد مباريات اليوم الأحد

المباراة الأولى ستكون بين فريقي قادش وريال سوسيداد وتنطلق في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي فالنسيا وجيرونا وتبدأ في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثالثة ستكون بين فريقي ألميريا وريال مدريد في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات الليجا للموسم الجديد 2022/2023 بدأت أول أمس الجمعة بإقامة مباراة أوساسونا وإشبيلية، وانتهت بفوز أوساسونا بهدفين مقابل هدف.

نتائج مباريات أمس في الدوري الإسباني

أما في مباريات أمس السبت فقد تعادل سيلتا فيغو مع إسبانيول بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز فياريال على بلد الوليد بثلاثية دون رد، كذلك تعادل برشلونة مع رايو فاليكانو بدون أهداف.