تُقام 3 مباريات اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الأولى في الموسم الجديد 2022/2023.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون وتنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، بينما يلعب ليستر سيتي مع فريق برينتفورد في الرابعة عصرًا.

أما وست هام يونايتد فسيواجه مانشستر سيتي في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة في ختام مباريات الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي.

نتائج أمس في الدوري الإنجليزي

وكانت مباريات أمس السبت انتهت بتعادل ليفربول مع فولهام بهدفين لكل فريق بينما فاز ليدز يونايتد على نادي وولفرهامبتون بثنائية لهدف، وفاز نيوكاسل يونايتد على نادي نوتنجهام فورست بهدفين دون رد.

أما توتنهام هوتسبير ففاز على نادي ساوثهامبتون برباعية لهدف، وفاز بورنموث على أستون فيلا بثنائية دون رد، وفاز تشيلسي على إيفرتون بهدف دون رد.