توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.

وتسجل مدن حفر الباطن ومكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى:

وأفاد مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كما يلي: حفر الباطن ومكة المكرمة والمدينة المنورة 44 مئوية، والدمام والأحساء والعلا ورفحاء 43، وتبوك وبريدة وعرعر وسكاكا 42 مئوية، ووادي الدواسر والقريات والخرج 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كما يلي: أبها والباحة 18 درجة مئوية، ونجرن 22، وحائل والقريات 23، وطريف وتبوك 24، وبريدة وسكاكا والدوادمي 26 مئوية.