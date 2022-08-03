توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدن حفر الباطن والأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، بينما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى:

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: حفر الباطن والأحساء والخرج 47 درجة مئوية، والمدينة المنورة والدمام ووادي الدواسر 46، والرياض وبريدة ورفحا 45، والعلا 44، وعرعر والدوادمي والمجمعة 43 مئوية.

وتبوك وحائل وشرورة 42، ومكة المكرمة ونجران 41، وبيشة 40، وينبع 39، والقريات 38، وجدة وطريف 37، وجازان والوجه 35، والطائف 32، والباحة 28، وأبها 27 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 17 درجة مئوية، والباحة 18، والقريات والطائف 22، وطريف 23، ونجران 27، وبيشة وجازان والقنفذة 28، وتبوك 29، ووادي الدواسر وشرورة وحائل والوجه والمجمعة 30 مئوية.

وبريدة وسكاكا وينبع ورفحا 31، والمدينة المنورة وجدة وعرعر 32، ومكة المكرمة والرياض والدمام والأحساء وحفر الباطن والخرج 33 مئوية.