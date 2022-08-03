أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على مدن المملكة.

وتسجل مدن الدمام وحفر الباطن والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية، بينما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وأوضح مركز الأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام وحفر الباطن والأحساء 47 درجة مئوية، والخرج ورفحا 46، والرياض ووادي الدواسر 45، وبريدة 44 مئوية، أما المدينة المنورة والدوادمي والمجمعة 43، ومكة المكرمة وعرعر والعلا 42.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها والباحة 17 درجة مئوية، والقريات 20، وطريف 21، والطائف 24، والوجه 25، وتبوك 27.

،

الطقس المتوقع اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة؛ ما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.