أوضح المركز الوطني للأرصاد أن أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة هي 47 درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة وصلت إلى ذلك الحد في كل من: الدمام، والقيصومة، ورفحاء. كما بيَّن أن درجة الحرارة في الأحساء سجلت 46 درجة مئوية، فيما وصلت 45 في كل من عرعر وطريف.



أمطار على المدينة المنورة

يذكر أن المركز أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أمطارا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

درجات الحرارة

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وتتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.